Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея. Такое решение принято сегодня после голосования делегатов конгресса IIHF, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом туре голосования француз получил 67 голосов (63,21%), обойдя немецкого хоккейного функционера Франца Райндля, за которого проголосовали 39 участников конгресса (39,79%). Кроме них в выборах участвовали чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен и белорус Сергей Гончаров, который выбыл после второго тура голосования.

Люк Тардиф сменил на посту главы IIHF швейцарца Рене Фазеля, который стал президентом Международной федерации хоккея в 1994 году на генеральном конгрессе этой организации в Венеции.-0-