Лобастов: доволен своей стрельбой на дебютной гонке Олимпиады

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Дебютант Олимпийских игр белорусский биатлонист Никита Лобастов остался доволен своей стрельбой в смешанной эстафете. Об этом он рассказал после завершения сегодняшней гонки, сообщает БЕЛТА.
"Своей стрельбой на первой олимпийской гонке доволен, особенно "лежкой". Выступление в смешанной эстафете оценю на четверку. При таком ветре на своем этапе использовал всего два дополнительных патрона, это неплохо. Ходом не очень доволен, но делал все от меня зависящее. Шестое место на Олимпиаде - достойно", - считает Никита Лобастов.
Сборная Беларуси сегодня финишировала шестой, пропустив вперед норвежцев, французов, россиян, шведов и немцев.
На пекинских Играх участники турнира по биатлону разыгрывают 11 комплектов наград. Следующие призеры Олимпиады станут известны 7 февраля, когда состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.-0-