"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" сумели вырвать ничью на последней минуте домашней встречи 25-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" в стартовом поединке 25-го тура чемпионата России - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 14-й минуте гостей вывел вперед Деян Радонич, а на пятой компенсированной минуте второго тайма Алексей Миранчук спас хозяев от поражения. До этого "железнодорожники" одержали четыре виктории подряд, а "крылышки" потерпели три поражения кряду.

Самарская команда впервые играла под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева, сменившего на этом посту черногорского специалиста Миодрага Божовича.

В другом сегодняшнем матче московский ЦСКА под началом белорусского наставника Виктора Гончаренко встречается на своей арене со "Спартаком". В нынешнем российском первенстве армейцы не выигрывали с 24 ноября прошлого года, на протяжении семи туров подряд. После возобновления чемпионата футболисты ЦСКА проиграли у себя дома лидеру турнира питерскому "Зениту" (0:4) и разошлись миром с московским "Динамо" (0:0). Спартаковцы в прошлом туре не смогли одолеть на своем поле "Уфу" (0:0).

Виктор Гончаренко продолжает тренировать футболистов московского ЦСКА Белорусский наставник покинул ЦСКА после крупного домашнего поражения от лидера премьер-лиги петербургского "Зенита" (0:4). В его отсутствие армейцы под руководством Сергея Овчинникова в 24-м туре сыграли вничью с земляками из "Динамо" - 0:0.

Остальные встречи 25-го тура российской премьер-лиги запланированы на 1 июля: "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург), "Уфа" - "Рубин" (Казань), "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный), "Тамбов" - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Сочи" - "Динамо" (Москва), "Ростов" - "Краснодар".

Турнирное положение: "Зенит" - 56 очков (24 матча), "Локомотив" - 48 (25), "Краснодар" - 41 (22), "Ростов" - 41 (24), ЦСКА - 37 (24), "Спартак" - 32 (24), "Динамо" - 31 (23), "Уфа" - 31 (23), "Арсенал" - 28 (24), "Урал" - 28 (24), "Сочи" - 28 (24), "Рубин" - 26 (24), "Тамбов" - 25 (24), "Ахмат" - 24 (24), "Оренбург" - 23 (23), "Крылья Советов" - 23 (25).

Список лучших снайперов возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 15 мячей.-0-

Фото ФК "Локомотив" и ПФК "Крылья Советов"