Лучшие белорусские гребцы посоревнуются на тренажерах в Бресте

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле принимает республиканские соревнования на тренажерах "Концепт" среди молодежи и взрослых спортсменов, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью ЦОР Олег Голос.

Такие состязания гребцов в зимний период в Бресте проводятся регулярно. Сегодня на базе спортивного комплекса стартует двухдневное первенство республики на гребных тренажерах в помещении. В соревнованиях участвуют сборные команды всех областей и Минска. В состав каждой команды входят по 20 юношей и девушек 2006-2009 годов рождения. Всего ожидается 165 участников.

Первенство традиционно начнется с парада открытия и продолжится эстафетой 4х250 м в каждой возрастной категории. Во второй день соревнований лучшие спортсмены определятся на дистанции 1000 м и 1500 м.

23 декабря эстафету у молодежи примут взрослые спортсмены. По 25 декабря на брестском гребном канале состоится чемпионат Беларуси на гребных тренажерах в помещении среди мужчин, женщин и ветеранов. Соревнования являются нормативными для членов национальной и сборных команд республики. Все области и Минск представят свои команды. Общее число участников - более 220 человек. В программе чемпионата - заезды на 2000 м и 5000 м. Ветераны пройдут на тренажерах дистанцию в 1000 м.-0-