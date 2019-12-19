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19 декабря 2019, 17:18

Лучших эстетических гимнасток выберут 22 декабря в Минске

Фото Гимнастического клуба "Принцесса спорта"
Фото Гимнастического клуба "Принцесса спорта"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка 2020" наградят в Минске 22 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики.

Соревнования пройдут среди 347 команд со всей Беларуси. Возраст спортсменок - от 4 до 16 лет. Выбирать победителей будет профессиональное жюри. Судьи оценят сложность и качество исполнения, артистизм. В церемонии награждения примет участие известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта.

"Очень здорово, что в нашей стране столько девочек занимаются гимнастикой. Такие соревнования - отличная популяризация гимнастики. Я рада быть здесь приглашенным гостем", - сказала Мелитина Станюта.

Завершится мероприятие гала-концертом, на котором представят лучшие номера.-0-

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