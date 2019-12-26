Лучших юных футболистов Беларуси чествовали в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших юных футболистов Беларуси 2019 года и их наставников чествовали сегодня на церемонии "Звездный мячик" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Награждая лауреатов уходящего года, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов отметил, что минувший сезон стал очень эмоциональным и искрометным. По его мнению, во время состязаний будущих футбольных звезд на полях царил дух не только чисто спортивного соперничества, но и дружбы и справедливой игры, а это, пожалуй, важнее результата отдельного матча.

Владимир Базанов выделил несколько позитивных моментов детско-юношеского футбольного сезона-2019: существенно выросло количество массовых турниров и фестивалей, значительно увеличилось число занимающихся футболом школьников, для которых построено немало площадок с современным искусственным покрытием. Все это поможет нынешним начинающим футболистам прибавить в мастерстве и стать высококлассными игроками, подчеркнул глава АБФФ.

Награды получили лучшие футболисты года в четырех возрастных категориях: Павел Шевченко (U-15, "Динамо", Брест), Даниил Душевский (U-16, "Минск"), Кирилл Зинович (U-17, "Минск"), Владислав Ложкин (U-18, "Динамо", Минск). Лучшим тренером признан наставник детско-юношеской школы борисовского БАТЭ Иван Мигаль. Автором самого красивого гола стал воспитанник солигорского "Шахтера" Руслан Лисакович.

Завершилась церемония вручением приза "Человек года" тому, чей вклад в развитие футбола был особо отмечен АБФФ и единомышленниками. Эту награду получил Дмитрий Панько из Бреста, который плодотворно работает с молодежью и открывает новые футбольные таланты. В частности, четыре его воспитанника играли в составе брестского "Руха", который пробился в высшую лигу чемпионата Беларуси.

Все лауреаты получили призы от АБФФ и памятные награды от партнеров и спонсоров церемонии "Звездный мячик-2019".-0-