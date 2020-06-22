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22 июня 2020, 19:10

Маджидов прокомментировал слухи об исключении греко-римской борьбы из олимпийской программы

Камандар Маджидов. Фото из архива
Камандар Маджидов. Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации борьбы, олимпийский чемпион-1988 по греко-римской борьбе Камандар Маджидов в беседе с корреспондентом БЕЛТА прокомментировал слухи об исключении греко-римской борьбы из олимпийской программы.

Недавно ряд информационных ресурсов опубликовал информацию о том, что греко-римская борьба может лишиться статуса олимпийской дисциплины на Играх-2024 в Париже. Камандар Маджидов отметил: нет фактов, подтверждающих такие сведения. "Ни президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, ни кто-то из Международной федерации борьбы с подобными инициативами не выступал. Как можно убрать греко-римскую борьбу из олимпийских дисциплин?" - резюмировал он.

По словам Камандара Маджидова, Международная федерация борьбы (UWW) планирует возобновить соревновательный сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, с сентября. "Если мировой форум 2020 года пройдет, этот старт станет главным в этом сезоне для национальной команды Беларуси. Спортсмены уже соскучились по соревнованиям и рвутся в бой. Атлеты готовы показать себя на турнирах. Главное сейчас не форсировать события в тренировочном процессе", - добавил глава федерации.

Национальная команда по греко-римской борьбе находится на сборе в "Стайках" до 25 июня. Потом у спортсменов начнется отпуск. Белорусский призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый медалист Европейских игр в Баку Виктор Сосуновский отметил: сейчас неизвестно, какой старт будет у спортсменов первым. "Пока даже не знаю, где будем бороться, но я точно настроен выступить на Олимпийских играх в Токио. Кстати, там я планирую бороться в весовой категории 77 кг, в которой чувствую себя прекрасно. Ранее я соревновался преимущественно в категориях 80 кг и 82 кг. Если в этом году будет мировой форум, то нацелен спорить за награды и там", - сказал атлет.

Он добавил, что в национальной сборной высокая конкуренция среди спортсменов. По его словам, в команде много как молодых, так и опытных борцов.

На данный момент на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск на счету атлета греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).

Как сообщалось, Международная федерация борьбы (UWW) с сентября возобновляет соревнования. Первыми вернутся на ковер юноши, юниоры и молодежь до 23 лет. В промежутке между 1 сентября и 30 октября планируется провести континентальные первенства для этих возрастных категорий.

Юниорский чемпионат мира предполагается организовать в конце ноября или в начале декабря в Белграде. Мировое первенство для U-23 пройдет 23-29 ноября в финском Тампере. Конкретные сроки и место проведения спортивного форума такого же уровня с участием взрослых атлетов станут известны после того, как будут рассмотрены заявки стран-претендентов.

В то же время эти решения могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической обстановки.-0-

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