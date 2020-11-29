Майку Тайсону и Рою Джонсу предложат провести повторный бой в Москве

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация бокса России предложит Майку Тайсону и Рою Джонсу-младшему провести повторный бой в Москве в 2021 году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Тайсон и Джонс 29 ноября провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью.

"Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса", - сказал Умар Кремлев.

День бокса отмечается 22 июля.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.-0-