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29 ноября 2020, 12:21

Майку Тайсону и Рою Джонсу предложат провести повторный бой в Москве

Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото USA TODAY
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото USA TODAY

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация бокса России предложит Майку Тайсону и Рою Джонсу-младшему провести повторный бой в Москве в 2021 году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Тайсон и Джонс 29 ноября провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью.

"Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса", - сказал Умар Кремлев.

День бокса отмечается 22 июля.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.-0-

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