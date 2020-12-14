Макс Ферстаппен выиграл последний в сезоне этап "Формулы-1"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем последнего в этом сезоне этапа "Формулы-1", проходившем в Абу-Даби, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за триумфатором финишировали два представителя команды "Мерседес": финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон, который еще 15 ноября досрочно обеспечил себе звание чемпиона мира. Он повторил рекорд легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера, став семикратным триумфатором самого престижного авторалли планеты. Британский гонщик дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", где в 2008 году оформил первое чемпионство. В 2013 году он присоединился к команде "Мерседес" и выиграл шесть титулов (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

В этом сезоне Льюис Хэмилтон стал победителем одиннадцати из 17 проведенных этапов, набрав в итоге 347 очков. Второе место в итоговой классификации у Валттери Боттаса (223 балла), третьим оказался Макс Ферстаппен (214). Кубок конструкторов выиграл "Мерседес", на второй позиции команда "Ред Булл", третье место у "Макларена".

Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество этапов "Формулы-1" было сокращено с 23 до 17, причем только четыре из них прошли в присутствии зрителей. Больше всего болельщиков собрал этап Гран-при России: с 25 по 27 сентября трибуны автодрома в Сочи посетили около 30 тыс. человек. В Портимане (Португалия) зрителей было около 27 тыс., Нюрбурге (Германия) - примерно 20 тыс., Муджелло (Италия) - менее 3 тыс. Следующий сезон планируют начать в марте 2021 года Австралии.-0-