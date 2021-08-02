Максим Недосеков: доволен, что в условиях острой конкуренции я на пьедестале

Максим Недосеков
Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков, выигравший бронзу в прыжках в высоту, подводя итоги своего участия в Олимпиаде, отметил в беседе с журналистами, что доволен выступлением в условиях острой конкуренции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Доволен бронзовой наградой. Да, был близок и к золоту - его получили итальянец и представитель Бахрейна. В любом случае очень доволен, что в условиях такой острой конкуренции я на пьедестале. К Играм хорошо подготовился, повторил национальный рекорд. Это здорово", - сказал Максим Недосеков.-0-
Фото Оксаны Манчук