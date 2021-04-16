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16 апреля 2021, 17:48

Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола

Фото belarus.basketball
Фото belarus.basketball

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Рыженков продолжит возглавлять Белорусскую федерацию баскетбола. Такое решение единогласно приняли сегодня участники отчетно-выборной конференции баскетбольной федерации, состоявшейся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков возглавил Белорусскую федерацию баскетбола в сентябре 2014 года, сменив на этом посту Виктора Каменкова.  

Во время работы сегодняшней отчетно-выборной конференции были избраны исполнительный комитет и ревизионная комиссия Белорусской федерации баскетбола.-0-

Фото belarus.basketball

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