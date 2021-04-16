Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола

Фото belarus.basketball
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Рыженков продолжит возглавлять Белорусскую федерацию баскетбола. Такое решение единогласно приняли сегодня участники отчетно-выборной конференции баскетбольной федерации, состоявшейся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Максим Рыженков возглавил Белорусскую федерацию баскетбола в сентябре 2014 года, сменив на этом посту Виктора Каменкова.
Во время работы сегодняшней отчетно-выборной конференции были избраны исполнительный комитет и ревизионная комиссия Белорусской федерации баскетбола.-0-
Фото belarus.basketball