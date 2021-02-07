Максим Салаш помог "Бургосу" выиграть Межконтинентальный кубок по баскетболу

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты испанского "Бургоса" впервые стали обладателями Межконтинентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за трофей победитель европейской Лиги чемпионов обыграл в Буэнос-Айресе лучший южноамериканский клуб "Кьюимса" из Аргентины со счетом 82:73. Выступающий в составе "Бургоса" белорусский нападающий Максим Салаш провел на площадке чуть более трех минут и набрал два очка.

Розыгрыш Межконтинентального кубка проводился с 1966 по 1996 год, а потом возобновился с 2013 года. Больше всего его обладателем становился испанский "Реал" из Мадрида, у которого пять трофеев.-0-