Максим Воробей и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями в спринте у мужчин на чемпионате Беларуси по летнему биатлону стал Максим Воробей, у девушек - Динара Алимбекова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Максим Воробей преодолел дистанцию в 10 км за 24 мин. 52,9 сек. Вторым пересек финишную черту Антон Смольский (отставание 3,9 сек). Бронзовую награду завоевал Роман Елетнов, уступив лидеру гонки 16,8 сек.
У девушек гонку в 7,5 км выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова, финишировав за 22 мин. 54,6 сек. Елена Кручинкина стала второй, уступив 5,9 сек. Третью строку итогового протокола заняла Анна Сола (отставание 54,4 сек.).
Чемпионат Беларуси по летнему биатлону проходит в республиканском олимпийском центре "Раубичи" 27-28 сентября. Завершатся соревнования гонками преследования.-0-