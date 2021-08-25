"Мальме", "Бенфика" и "Янг Бойз" прошли в групповой этап Лиги чемпионов

Во время игры "Бенфика" - ПСВ. Фото Getty Images

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольной Лиге чемпионов определились очередные участники группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Шведский "Мальме" по сумме двух поединков нокаут-раунда победил болгарский "Лудогорец", который выбил из турнира солигорский "Шахтер", - 2:0 (дома) и 1:2 (в гостях).





Футболисты португальской "Бенфики" после виктории в Лиссабоне над нидерландским ПСВ (2:1) в Эйндховене сыграли вничью - 0:0.





Швейцарский "Янг Бойз" из Берна дважды с одинаковым счетом 3:2 обыграл венгерский "Ференцварош" из Будапешта.





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Сегодня станут известны последние участники групповой стадии чемпионской Лиги. Чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" сыграет в Загребе с хорватским "Динамо", которое разгромил у себя дома с результатом 3:0. Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Харькове встретится с футболистами "Монако", которых на прошлой неделе обыграл на выезде со счетом 1:0. Датский "Брондбю" попытается взять реванш у австрийского "Зальцбурга" за гостевое поражение с результатом 1:2.-0-