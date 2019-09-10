Малыщик: надеюсь, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Малыщик, представляющая команду Европы в метании молота, в беседе с журналистами высказала надежду, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией, передает корреспондент БЕЛТА.

Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США В своей лучше попытке Анна Малыщик послала снаряд на 72 м 70 см. Ее опередила только польская спортсменка Йоанна Федоров, результат которой 74 м 34 см, третье место заняла американка Брук Андерсен - 72 м 59 см.

Белоруска отметила, что результатом довольна. Несмотря на то, что матч не является главным стартом сезона и вся подготовка направлена на чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, к минскому старту спортсменка отнеслась очень серьезно. "Эти соревнования - контрольный старт перед мировым форумом. Здесь прекрасная организация, поддержка родных трибун. По атмосфере и накалу эмоций он ничем не уступает чемпионату мира. Надеюсь, что такие матчи станут хорошей традицией", - сказала Анна Малыщик.

Ее партнерша по команде, выступающая в беге на 1500 м, белоруска Дарья Борисевич высказала сожаление, что не смогла показать ожидаемый результат на домашней арене.

Дарья Борисевич заняла 6-е место в забеге на 1500 м в матче Европа - США, победила американка Кейт Грейс Белорусская бегунья показала результат 4 мин. 07,03 сек. Первой к финишу пришла американка Кейт Грейс (4 мин. 02,49 сек.), на второй позиции ее соотечественница Шэннон Осика (4 мин. 04,92 сек.), третье место заняла британка Эйлиш Макколган (4 мин. 05,58 сек.).

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-