Малыщик: надеюсь, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Малыщик, представляющая команду Европы в метании молота, в беседе с журналистами высказала надежду, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией, передает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска отметила, что результатом довольна. Несмотря на то, что матч не является главным стартом сезона и вся подготовка направлена на чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, к минскому старту спортсменка отнеслась очень серьезно. "Эти соревнования - контрольный старт перед мировым форумом. Здесь прекрасная организация, поддержка родных трибун. По атмосфере и накалу эмоций он ничем не уступает чемпионату мира. Надеюсь, что такие матчи станут хорошей традицией", - сказала Анна Малыщик.
Ее партнерша по команде, выступающая в беге на 1500 м, белоруска Дарья Борисевич высказала сожаление, что не смогла показать ожидаемый результат на домашней арене.
Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.
В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-