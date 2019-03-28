"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с норвежским тренером Уле-Гуннаром Сульшером на три года

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер на три года продлил контракт с "Манчестер Юнайтед". Такая информация содержится на официальном сайте английского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скандинавский специалист принял "МЮ" в декабре прошлого года после увольнения португальца Жозе Моуринью, сменив "Мольде" на одного из грандов европейского футбола.
Под руководством Уле-Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне провел в английской премьер-лиге 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды уступил. В Лиге чемпионов "МЮ" переиграл французский ПСЖ и вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Барселоной".-0-
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