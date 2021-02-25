"Манчестер Сити" выиграл у "Боруссии" в  матче 1/8 финала Лиги чемпионов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Манчестер Сити" победили немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха с результатом 2:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в игре, которая проходила в Будапеште, на 29-й минуте открыл Бернарду Силва, а в середине второго тайма второй мяч забил Габриэл Жезус.

В итальянском Бергамо местная "Аталанта" уступила мадридскому "Реалу" со счетом 0:1. Победный гол на 86-й минуте игры забил французский защитник испанского клуба Ферлан Менди.

Результаты остальных первых игр 1/8 финала чемпионской Лиги: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Лондон, Англия) - 0:1, "Лацио" (Рим, Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 1:4, "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:4, "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:2, "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:3, "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 2:1.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.-0-