Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом команды на три на октябрьских матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На тренировочный сбор приглашены 28 футболистов:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов) и Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба - "Динамо", Брест), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск) и Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия);

полузащитники - Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба - "Динамо", Брест), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо", Минск) и Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Максим Скавыш, Николай Сигневич (оба - БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Динамо", Брест) и Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

Команда соберется в Минске 3 октября и будет готовиться на полях ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке, а затем отправится в Тбилиси, где 8 октября проведет полуфинальный поединок плей-офф за выход на чемпионат Европы со сборной Грузии. После игры в грузинской столице белорусские футболисты проведут два матча группового этапа Лиги наций: 11 октября в Вильнюсе с командой Литвы и 14 октября в Минске с казахстанской дружиной. В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили на своей арене албанцам со счетом 0:2, а затем в Алматы победили казахстанскую сборную с результатом 2:1.-0-