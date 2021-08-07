Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в состязаниях по прыжкам в высоту, передает корреспондент БЕЛТА.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка выиграла Олимпиаду, преодолев планку на высоте 2 м 04 см. Обладательницей серебряной награды стала австралийская прыгунья Никола Макдермотт (2 м 02 см), бронзовая медаль досталась украинской спортсменке Ярославе Магучих (2 м 00 см).

В решающем забеге женской эстафеты 4х400 м победили американские бегуньи, показав результат 3 мин. 16,85 сек. Серебряные медали завоевали спортсменки Польши (3 мин. 20,53 сек.), третьими к финишу прибежали представительницы Ямайки (3 мин. 21,24 сек.).

В этой же дисциплине у мужчин также не было равных команде США - 2 мин. 55,70 сек. Вторыми финишировали спортсмены Нидерландов (2 мин. 57,18 сек.), олимпийскую бронзу увезут домой бегуны Ботсваны (2 мин. 57,27 сек.).

Легкоатлетическая программа токийских Игр завершится завтра мужским марафоном. Всего легкоатлеты разыгрывают в японской столице 48 комплектов олимпийских медалей.-0-