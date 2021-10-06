Мария Мамошук заняла пятое место на ЧМ по борьбе в Норвегии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Мария Мамошук заняла пятое место на продолжающемся в Осло (Норвегия) чемпионате мира по борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающая в весовой категории 65 кг серебряная медалистка Игр в Лондоне в схватке за бронзовую медаль уступила американке Форрест Энн Молинари - 1:12. Вторая бронзовая медаль досталась Малин Маттссон из Швеции. Победу одержала молдованка Ирина Рингач, которая в решающем поединке была сильнее Мивы Морикавы из Японии - 8:6.

В весе 50 кг победу праздновала Ремина Йосимото из Японии, которая в споре за золото выиграла у американки Сары Энн Хильдебрандт. Бронзовые медали выиграли россиянка Надежда Соколова и Отгонжаргал Долгоржав из Монголии.

В категории 53 кг также не было равных еще одной японке Акари Фуджинами. Серебро у Юлии Леорды из Молдовы. Бронзовыми медалистками планетарного форума в этом дивизионе стали Саманта Стюарт из Канады и полька Катаржина Кравчик.

В самой престижной весовой категории у женщин - 76 кг - золотую медаль для команды США завоевала Аделайн Грей. Титулованная американка в решающем поединке преодолела сопротивление Эпп Мяе из Эстонии - 6:4. Бронзовые награды в этом весе у Айпери Медет кызы из Кыргызстана и египтянки Самар Амер Ибрагим Хамза.-0-