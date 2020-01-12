Марина Зуева заняла 6-е место на ЧЕ по конькобежному спорту в Нидерландах

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева на дистанции 3000 м заняла 6-е место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала итоговое время 4 мин. 4,48 сек. Победу одержала нидерландка Эсми Виссер, финишировавшая с показателем 3 мин. 59,15 сек. Серебро выиграла россиянка Наталья Воронина. Бронзу завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида.

В женских стартах на 500 м белоруска Анна Нифонтова стала 9-й со временем 38,92 сек. В тройку сильнейших в этом виде программы вошли россиянка Ольга Фаткулина (37,40 сек.), Ванесса Херцог из Австрии (37,49 сек.) и еще одна россиянка Ангелина Голикова (37,50 сек.).

В мужских соревнованиях забеги на 500 м завершились успешно для российских конькобежцев. Павел Кулижников стал чемпионом Европы с результатом 34,38 сек, а Руслан Мурашов, проигравший ему 0,20 сек., выиграл бронзу. Серебро на счету нидерландца Дай Дай Нтаба - 34,47 сек. Белорус Артем Чабан, установив персональный рекорд (35,15 сек.), не смог подняться выше 9-го места.-0-