Мартен Фуркад победил в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 мин. 22,3 сек. (0+0+0+0). Второе место у Арнда Пайффера из Германии - +12,7 сек. (1+0+0+0). Замкнул тройку призеров норвежец Ветле Шостад Кристиансен - 16,1 сек. (0+0+0+0).
Белорус Роман Елетнов занял 52-е место, допустив семь промахов - +5 мин. 13,2 сек. (2+1+2+2).
Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 16 декабря двумя эстафетами.-0-
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