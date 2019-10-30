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30 октября 2019, 09:54

Спортсмены из 50 стран принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по настольному теннису

Павел Платонов. Фото из архива
Павел Платонов. Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители настольного тенниса из 50 стран стартуют сегодня на открытом чемпионате Беларуси. За награды состязаний, которые примет столичный Дворец тенниса, поспорят более 300 спортсменов в двух возрастных категориях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФНТ.

Среди участников состязаний немало мастеров малой ракетки, входящих в топ-100 мирового рейтинга. Болельщики смогут увидеть в деле таких известных спортсменов, как француз Эмануэль Лебессон, словенец Боян Токич, россиянин Кирилл Скачков, японка Саки Шибата.

Широким будет и представительство белорусских спортсменов. Тренерский штаб постарался заявить максимальное количество представителей хозяев состязаний. Для них это отличная возможность сыграть на рейтинговом турнире. В число сеяных игроков у мужчин вошли два белоруса - Павел Платонов и Александр Ханин, который будет выступать и среди взрослых, и среди спортсменов до 21 года. В стартах представительниц прекрасного пола в число сеяных участниц турнира вошли Надежда Богданова и Дарья Триголос.

Из белорусов не сыграют в Минске лишь Владимир Самсонов и Виктория Павлович.

Победители в младшей возрастной группе станут известны 2 ноября. На следующий день выявят сильнейших в старшей возрастной категории. -0-

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