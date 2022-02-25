Матч баскетболистов Великобритании и Беларуси перенесен

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Великобритании и Беларуси, который должен был состояться 28 февраля в Ньюкасле, перенесен, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение ФИБА приняла сегодня после проведенных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Причинами являются отмена международных рейсов, невозможность получения виз для четырех игроков и тренера из-за того, что в связи с проблемами в авиасообщении паспорта еще не прибыли из Великобритании в Беларусь, а также на основании рекомендаций советника ФИБА по безопасности в Европе.

Напомним, что матч Беларусь - Великобритания, запланированный в Минске на 25 февраля 2022 года, также перенесен.-0-