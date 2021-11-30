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30 ноября 2021, 19:00

Матч белорусских и чешских футболисток перенесен

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч женского чемпионата мира между футболистками Чехии и Беларуси сегодня не состоится. Об этом сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Перенос игры связан с положительными результатами тестов на коронавирус у нескольких игроков белорусской команды. Согласно чешскому законодательству, остальные члены сборной Беларуси должны повторно сдать тест. Дата игры определится позже.

Сегодняшняя встреча должна была состояться в чешской Опаве. Доя команды Юрия Малеева это был бы четвертый поединок в квалификационной группе С. На старте отборочного турнира белоруски разгромили в Минске сборную Кипра со счетом 4:1, затем также на своей арене уступили вице-чемпионкам планеты футболисткам Нидерландов - 0:2, а потом в Ларнаке не смогли одолеть киприоток, сыграв вничью - 1:1.

Сборная Чехии в нынешнем отборочном турнире дважды разошлась миром с нидерландской командой - 1:1 (в гостях) и 2:2 (дома), разгромила на своем поле киприоток - 8:0, а также разгромно проиграла на выезде Исландии - 0:4.

Сегодня футболистки Кипра примут у себя дома исландок. Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды - 11 очков (5 матчей), Исландия - 6 (3), Чехия - 5 (4), Беларусь - 4 (3), Кипр - 1 (5).

Оставшиеся встречи отборочного турнира мирового первенства сборная Беларуси проведет в 2022 году: 7 апреля на своем поле игра с Исландией, 12 апреля матч в Нидерландах, 2 сентября гостевой матч с исландками, 6 сентября домашний поединок с чешками.

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямой пропуск в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.-0-

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