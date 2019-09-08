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08 сентября 2019, 10:00

Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен

Стадион "Динамо"
Стадион "Динамо"

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни минский стадион "Динамо" станет центром внимания для всех поклонников королевы спорта - легкой атлетики: 9 и 10 сентября на главной спортивной арене белорусской столицы пройдет матч между сильнейшими спортсменами Европы и США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инициатор проведения этого исторического матча президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен отметил, что Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата планеты в катарской Дохе. Он подчеркнул, что звезды европейской легкой атлетики с радостью приняли приглашение защищать честь своего континента. Свен Арне Хансен выразил надежду, что такие встречи станут в мировом календаре легкой атлетики регулярными. "Я хочу, чтобы люди помнили зрелище в Минске, которое будет первым", - добавил он.

По словам генерального директора Федерации легкой атлетики США Макса Сигала, матч в Минске, несомненно, станет звездным. В составе команды США будет много олимпийских и мировых чемпионов, а также яркие восходящие звезды. В частности, среди них бегунья Эллисон Феликс - самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, Мишель Картер - первая и единственная в истории американка, ставшая олимпийской чемпионкой в толкании ядра, Бриттни Риз (прыжки в длину), Кортни Около (400 м), Брианна Макнил (100 м с барьерами), Майк Роджерс (100 м).

Что касается сборной Европы, то в ее составе будет 14 белорусов. Хорошие шансы на успех имеют Максим Недосеков (прыжки в высоту), Эльвира Герман (бег на 100 м с барьерами), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Помимо белорусов, в европейской команде много титулованных спортсменов, например, метательница диска из Хорватии Сандра Перкович дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2012, 2016), а шведский шестовик Арманд Дуплантис выиграл чемпионат Европы 2018 года с результатом 6,05 м. Швед стал третьим прыгуном в XXI веке, кому покорилась такая высота.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский уверен, что минский матч Европа - США вызовет большой резонанс во всем мировом спорте. По его мнению, проведение этого матча большой подарок для белорусских легкоатлетов. Здесь будет писаться история мировой легкой атлетики. В 1973 году минский стадион "Динамо" принимал историческую встречу легкоатлетов СССР и США. И многие до сих пор помнят ту незабываемую атмосферу, эмоции и накал спортивной борьбы на беговых дорожках, секторах для прыжков и метаний.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Соревнования будут начинаться в 19.00. В программу включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

Права на вещание уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).-0-

ФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - СШАФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - США
Звезды мирового спорта выступят на минском стадионе "Динамо". Беларусь представят 14 спортсменов.

Теги
Европа легкая атлетика Минск США
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