Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни минский стадион "Динамо" станет центром внимания для всех поклонников королевы спорта - легкой атлетики: 9 и 10 сентября на главной спортивной арене белорусской столицы пройдет матч между сильнейшими спортсменами Европы и США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инициатор проведения этого исторического матча президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен отметил, что Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата планеты в катарской Дохе. Он подчеркнул, что звезды европейской легкой атлетики с радостью приняли приглашение защищать честь своего континента. Свен Арне Хансен выразил надежду, что такие встречи станут в мировом календаре легкой атлетики регулярными. "Я хочу, чтобы люди помнили зрелище в Минске, которое будет первым", - добавил он.

По словам генерального директора Федерации легкой атлетики США Макса Сигала, матч в Минске, несомненно, станет звездным. В составе команды США будет много олимпийских и мировых чемпионов, а также яркие восходящие звезды. В частности, среди них бегунья Эллисон Феликс - самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, Мишель Картер - первая и единственная в истории американка, ставшая олимпийской чемпионкой в толкании ядра, Бриттни Риз (прыжки в длину), Кортни Около (400 м), Брианна Макнил (100 м с барьерами), Майк Роджерс (100 м).

Что касается сборной Европы, то в ее составе будет 14 белорусов. Хорошие шансы на успех имеют Максим Недосеков (прыжки в высоту), Эльвира Герман (бег на 100 м с барьерами), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Помимо белорусов, в европейской команде много титулованных спортсменов, например, метательница диска из Хорватии Сандра Перкович дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2012, 2016), а шведский шестовик Арманд Дуплантис выиграл чемпионат Европы 2018 года с результатом 6,05 м. Швед стал третьим прыгуном в XXI веке, кому покорилась такая высота.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский уверен, что минский матч Европа - США вызовет большой резонанс во всем мировом спорте. По его мнению, проведение этого матча большой подарок для белорусских легкоатлетов. Здесь будет писаться история мировой легкой атлетики. В 1973 году минский стадион "Динамо" принимал историческую встречу легкоатлетов СССР и США. И многие до сих пор помнят ту незабываемую атмосферу, эмоции и накал спортивной борьбы на беговых дорожках, секторах для прыжков и метаний.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Соревнования будут начинаться в 19.00. В программу включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

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