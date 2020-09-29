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29 сентября 2020, 21:09

Матч звезд КХЛ перенесен на 2022 год

Фото из архива khl.ru
Фото из архива khl.ru
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю звезд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

"Это очень тяжелое решение. Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права, - прокомментировал данное решение президент КХЛ Алексей Морозов. - Мы не рассматривали вариант проведения шоу без зрителей - в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю звезд из разных стран - главные ее участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было - главным шоу сезона КХЛ. Поэтому Лига совместно с принимающей стороной приняла решение отменить Неделю звезд хоккея в Риге. Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем все, что хотели показать, в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года".

Неделя звезд хоккея в столице Латвии должна была начаться 16 января 2021 года матчем лучших хоккеисток Женской хоккейной лиги и Кубком вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звездным уик-эндом.-0-

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