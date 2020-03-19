Матчами в Минске и Солигорске стартует футбольный чемпионат Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске и Солигорске состоятся стартовые матчи 30-го чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке юбилейного национального первенства столичный "Энергетик-БГУ" в 17.00 примет на своем поле вице-чемпиона страны борисовский БАТЭ. В прошлом чемпионате борисовчане дважды уверенно переиграли своих сегодняшних соперников - 4:0 (в гостях) и 4:1 (дома).

В 19.00 на поле солигорского стадиона "Строитель" выйдут бронзовый призер национального первенства местный "Шахтер" и жодинское "Торпедо-БелАЗ". В прошлом сезоне солигорская команда два раза обыграла жодинцев - 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях). На старте нынешнего сезона соперники встретились в четвертьфинале розыгрыша Кубка страны, и снова "Шахтер" был сильнее - 2:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" свой стартовый матч нового первенства проведут 20 марта на своей арене против "Смолевичей". Также в пятницу минское "Динамо" примет у себя дома дебютанта высшей лиги брестский "Рух".

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: "Витебск" - "Городея", "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".

В высшей лиге чемпионата Беларуси выступают 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиширует первенство в начале декабря.-0-

Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию - Базанов Юбилейный 30-й чемпионат Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, вышел на старт. Сегодня состоятся первые матчи. О начале нового сезона и перспективах развития этого вида спорта в стране рассказал председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола".