"МАЗ-СПОРТавто" ставит цель победить на "Дакаре" - Вязович

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель и один из пилотов команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович на пресс-конференции подвел итоги ралли-рейда "Дакар-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Вязович подчеркнул, что в следующем году команда намерена добиваться более уверенного выступления. "На мой взгляд, процесс подготовки к состязаниям был правильный, идет прогресс и команды, и автомобилей. Цель - будем стремиться к победе", - сказал он.

"На ралли было очень много быстрых участков, на которых борьба шла за секунды. Хотелось бы видеть более сложные трассы, чтобы мы могли в полной мере продемонстрировать конкурентность нашего автомобиля на бездорожье, на трудно проходимых участках", - высказал пожелания руководитель команды.

Он также отметил высокую конкуренцию на трассах "Дакара" в этом году. "Все экипажи шли в равном темпе, поэтому прокол колеса или тем более серьезная поломка на таких дистанциях сродни катастрофе. Ты сразу выпадаешь из числа претендентов на победу на данном этапе", - рассказал Сергей Вязович.

"Что явилось причиной поломки привода автоматической коробки передач, нам еще предстоит выяснить. Есть только предположения, озвучивать которые пока преждевременно", - ответил на вопрос о возможных причинах неполадки своего автомобиля руководитель "МАЗ-СПОРТавто".

Сергей Вязович со своим экипажем сошел с дистанции ралли-рейда после пятого этапа из-за проблем с коробкой передач. По итогам "Дакара"-2021 экипаж Алексея Вишневского занял шестое место в генеральной классификации среди грузовиков. Первые три места заняли российские экипажи команды "КАМАЗ-мастер". -0-