Медали II Европейских игр пополнили музей Польского олимпийского комитета

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды II Европейских игр переданы в музей Польского олимпийского комитета в Варшаве на торжественном ужине в честь проведения 48-й Генеральной ассамблеи ЕОК и столетнего юбилея этого комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

В торжествах участвовали руководители международного олимпийского движения во главе с президентом МОК Томасом Бахом и руководителем ЕОК Янезом Кочиянчичем. Гостями вечера были представители 50 национальных олимпийских комитетов, участвовавших в работе Генеральной ассамблеи.

Перед началом ужина президент Польского олимпийского комитета Анджей Красницкий и исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко при участии посла Беларуси в Польше Владимира Чушева открыли в фойе штаб-квартиры комитета стенд, посвященный II Европейским играм и выступлению на мультиспортивном форуме польских спортсменов, которые выиграли в белорусской столице 14 медалей, в том числе 3 золотые. Белорусской стороной в экспозицию музея Польского олимпийского комитета были переданы награды II Европейских игр.

Право проведения II Европейских игр Беларусь получила во время заседания 45-й Генассамблеи ЕОК, которое состоялось в Минске в октябре 2016 года.

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов 25-26 октября подводит итоги проведения II Европейских игр 2019 года в Минске, рассматривает вопросы организации III Европейских игр 2023 года в Кракове и Малопольском воеводстве.

В повестке значатся также вопросы подготовки к XXXII летним Олимпийским играм в Токио-2020 и XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине, а также III зимним юношеским Олимпийским играм 2020 года в Лозанне, летним Европейским юношеским олимпийским фестивалям 2021 года (Банска-Бистрица, Словакия) и 2023 года (Копер, Словения).-0-