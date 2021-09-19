Медалисты чемпионата Беларуси по гимнастике определились в Могилеве

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалами в отдельных видах завершился в Могилеве чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике. Всего награды оспаривали 70 претендентов со всех регионов страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В своих коронных видах победу одержал призер чемпионата Европы Егор Шарамков. В вольных упражнениях победной стала оценка 13,950 балла, в опорном прыжке - 14,450.

Сразу три золота в коллекции Олега Тесельского. Бобруйчанину не было равных на коне (14,300), кольцах (13,150) и перекладине (13,450).

Золото в упражнении на брусьях досталось гомельчанину Денису Санувонгу (13,750).

Три серебряных награды на счету Алексея Селезнева. На пьедестал в упражнениях в отдельных видах также поднимались Василий Михалицин, Даниил Твардовский, Дмитрий Гуринович, Артем Бокий и Святослав Драницкий. К слову, последний из названных, победитель юниорского чемпионата Европы, в первый день соревнований завоевал золото в многоборье (78,450), опередив Дмитрия Гуриновича (78,200) и Олега Тесельского (76,800). В командных стартах лучшими стали минчане.

В женских соревнованиях в многоборье равных не было участнице Олимпиады в Токио Анне Травковой. Золотой результат - 49,058 балла. Спортсменка из Гродно опередила Аделину Рылко из Барановичей (48,416) и борисовчанку Анастасию Сманцер (48,383). В отдельных видах отметим успех Евы Новротской, собравшей полный комплект медалей: золото в опорном прыжке, серебро на бревне, бронзу в вольных упражнениях. Выиграла в вольных упражнениях Анна Травкова, на бревне победила Анастасия Сманцер. Дарья Жуковская опередила соперниц на брусьях. На пьедестал также поднимались Диана Пиловец и Александра Рымашевская. В командном турнире золото завоевали гимнастки из Гродно.

Для Егора Шарамкова и Святослава Драницкого турнир в Могилеве стал хорошей проверкой сил перед чемпионатом мира, который пройдет в Японии в конце октября.-0-