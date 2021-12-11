"Мешков Брест" и СКА одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по гандболу

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Лидер первенства "Мешков Брест" не без труда обыграл на своей площадке гостей из "Гомеля" с разницей в четыре мяча - 32:28. Это 12-я виктория действующих чемпионов в 13 проведенных встречах нынешнего первенства. Вице-чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили у себя дома могилевский клуб "Машека" с перевесом в 16 мячей - 46:30. После сегодняшних встреч "Мешков Брест" имеет 25 очков, в активе СКА на 4 балла меньше, у "Машеки" 15 очков, "Гомель" набрал 12 баллов. После 13 туров женского чемпионата турнирную таблицу возглавляют гандболистки "Гомеля", набравшие 26 очков из 26 возможных, на два балла меньше имеет "БНТУ-БелАЗ, по 16 очков набрали "Виктория-Берестье" и "Городничанка".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!