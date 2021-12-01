"Мешков Брест" обыграл "Эльверум" в матче гандбольной Лиги чемпионов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" добыли первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 9-го тура предварительной группы А чемпионы Беларуси одолели в гостях норвежский "Эльверум" с минимальным перевесом счете - 33:32 (17:15). Победный мяч за секунду до финальной сирены забросил голкипер брестчан Иван Мацкевич, поразивший пустые ворота хозяев точным дальним броском. Первый тайм этой встречи прошел с преимуществом гостей, а сразу после перерыва гандболисты "Эльверума" сумели переломить ход поединка и почти до самого конца были впереди. За 16 секунд до окончания встречи хозяева пошли в атаку, но бросок Эрика Йоханссона отразил Иван Мацкевич, после чего отправил мяч через всю площадку в ворота соперников. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27. В предыдущих матчах чемпионы Беларуси сумели добыть лишь один балл, сыграв вничью с хорватским "Загребом" (30:30).

Также сегодня датский "Ольборг" у себя дома сыграет с венгерским "Пиком" из Сегеда, а лидер французский "Монпелье" примет на своей арене "Загреб". Завтра немецкий "Киль" будет соперничать с гостями из северомакедонского "Вардара" (Скопье).

Положение команд: "Монпелье" - 13 очков, "Пик" - 12, "Киль" - 11, "Ольборг" - 10, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 4, "Мешков Брест" - 3.

В предварительной группе В чемпион Украины "Мотор" уверенно переиграл в Запорожье немецкий "Фленсбург" - 31:22. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховский забросил 5 мячей, Вячеслав Бохан один раз поразил ворота соперников. Еще три встречи состоятся завтра: "Веспрем" (Венгрия) - "Динамо" (Бухарест, Румыния), "Барселона" (Испания) - "Порту" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Кельце" (Польша). В составе польского чемпиона играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Положение команд: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 10, "Барселона" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 9, "Мотор" - 8, "Фленсбург" - 7, "Порту" - 5, "Динамо" - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-