"Мешков Брест" обыграл "Пари Сен-Жермен" в гандбольной Лиге чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал вторую победу в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси отлично провели первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в пять мячей - 19:14. Сразу после возобновления игры гости значительно прибавили и вскоре догнали брестчан - 21:21. Затем мешковцы снова захватили инициативу и в итоге сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете - 32:31. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Для парижан это второе поражение в двух поединках. На старте они проиграли на своей арене немецкому "Фленсбургу" также с минимальной разницей - 28:29.

В предыдущем туре мешковцы уступили в гостях португальскому "Порту" со счетом 25:27, а в первый игровой день победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье - 24:22. В следующем туре 14 октября "Мешков Брест" сыграет на выезде с польским "Кельце", в котором выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.

Также сегодня лидер группы "Фленсбург" примет у себя дома гандболистов "Порту". Завтра норвежский "Эльверум" встретится на своей площадке с "Кельце". Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) перенесен.

В предварительной группе В украинский "Мотор" сегодня потерпел третье поражение, уступив в Запорожье венгерскому "Веспрему" - 34:37. В составе украинского чемпиона белорус Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, в активе Бориса Пуховского - один гол. Позже хорватский "Загреб" сыграет у себя дома с датским "Ольборгом". Завтра состоятся еще два поединка: "Нант" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Целе" (Словения) - "Киль" (Германия).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-