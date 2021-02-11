"Мешков Брест" победил "Кельце" в гандбольной Лиге чемпионов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" прервали трехматчевую серию поражений в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей арене с одним из фаворитов предварительной группы А польским "Кельце", чемпионы Беларуси выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча - 15:11. После перерыва хозяева продолжали доминировать и в итоге победили с преимуществом в пять мячей - 35:30. В матче первого круга на арене польского клуба брестчане потерпели поражение со счетом 27:34.

Также сегодня в венгерском Сегеде местный "Пик" переиграл португальский "Порту" с результатом 35:31.

Положение команд сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (10) "Мешков Брест" - 11 (11), "Порту" - 8 (11), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 6 (8), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (6).

Лидер предварительной группы В испанская "Барселона" сегодня сыграет в гостях у аутсайдера хорватского "Загреба". Словенский «Целе примет у себя дома венгерский "Веспрем". Положение команд: "Барселона" (Испания) - 20 (10), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (10), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (10), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 6 (9), "Целе" - 6 (10), "Загреб" (Хорватия) - 0 (8).

После завершения группового этапа по две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-