"Мешков Брест" примет "Монпелье" в матче Лиги чемпионов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня очередной поединок группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 10-го тура чемпионы Беларуси примут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" лидера группы А французский "Монпелье" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 2"). В предыдущем поединке брестчане прервали затяжную серию без побед, одолев в гостях норвежский "Эльверум" - 33:32. Гандболисты "Монпелье" также с минимальным перевесом в счете переиграли на своей арене хорватский "Загреб" - 24:23.

Также сегодня "Эльверум" примет у себя дома датский "Ольборг", а в хорватской столице "Загреб" сыграет с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Завтра в венгерском Сегеде местный "Пик" будет соперничать с немецким "Килем".

Положение команд после 9 туров: "Монпелье" - 15 очков, "Киль" - 13, "Пик" - 12, "Ольборг" - 12, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 4, "Мешков Брест" - 3.

В группе В встречи 10-го тура пройдут завтра. Ее лидер польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе сыграет на выезде против португальского "Порту". Чемпион Украины запорожский "Мотор", за который выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, встретится в Бухаресте с румынским "Динамо". Немецкий "Фленсбург" примет гостей из венгерского "Веспрема", а в столице Франции "Пари Сен-Жермен" будет соперничать с испанской "Барселоной".

Положение команд: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 12, "Барселона" - 11, "Пари Сен-Жермен" - 11, "Мотор" - 8, "Фленсбург" - 7, "Порту" - 5, "Динамо" - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-