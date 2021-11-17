"Мешков Брест" сыграет с "Загребом" в гандбольной Лиге чемпионов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" сегодня завершат первый круг группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 7-го тура предварительной группы А чемпионы Беларуси примут в брестском спорткомплексе "Виктория" хорватский "Загреб". Во всех шести предыдущих играх чемпионы Беларуси потерпели поражения, а лучший клуб Хорватии набрал лишь один зачетный балл.

Также сегодня норвежский "Эльверум" сыграет на своей площадке с французским "Монпелье". Завтра немецкий "Киль" у себя дома встретится с датским "Ольборгом", а в венгерском Сегеде местный клуб "Пик" будет соперничать с северомакедонским "Вардаром" из Скопье.

Положение команд в группе А после 6 туров таково: "Монпелье" (Франция) и "Киль" (Германия) - по 9 очков, "Ольборг" (Дания), "Пик" (Сегед, Венгрия), "Эльверум" (Норвегия) - по 8, "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 5, "Загреб" - 1, "Мешков Брест" - 0.

После финиша групповой стадии в плей-офф чемпионской Лиги выйдет по 6 лучших команд из двух предварительных групп.-0-