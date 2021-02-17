"Мешков Брест" сыграет в гостях у "Пари Сен-Жермен" в гандбольной Лиге чемпионов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня очередной матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем 12-м поединке предварительной группы А чемпионы Беларуси сыграют в столице Франции с гандболистами "Пари Сен-Жермен" (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге эти соперники встречались в Бресте в конце сентября, и тогда белорусская команда выиграла с минимальным перевесом - 32:31. Перед отъездом в Париж брестчане одержали 13-ю подряд викторию в чемпионате Беларуси, обыграв на своей площадке гостей из "Гомеля" со счетом 35:30. "Мешковцы" возглавляют турнирную таблицу национального первенства, набрав 26 очков из 26 возможных. Парижане переиграли у себя дома "Кретей" - 28:24 и также уверенно лидируют в чемпионате Франции, имея 28 очков из 28 возможных. На прошлой неделе "Мешков Брест" в матче чемпионской Лиги победил на своей арене одного из лидеров группы А польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе - 35:30, а парижане в предыдущем матче выиграли в Сегеде у венгерского "Пика" со счетом 32:29. Положение команд в группе А сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (10), "Мешков Брест" - 11 (11), "Порту" - 8 (11), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 8 (9), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Северная Македония) - 3 (7).

Два матча сегодня состоятся в предварительной группе В. Ее лидер испанская "Барселона" примет на своей арене французский "Нант", а еще один фаворит венгерский "Веспрем" сыграет у себя дома с украинским "Мотором" из Запорожья, в котором выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 22 (11), "Веспрем" (Венгрия) - 15 (11), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (10), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 8 (10), "Целе" - 6 (11), "Загреб" (Хорватия) - 0 (10).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-