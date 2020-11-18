"Мешков Брест" сыграл вничью с гандболистами "Фленсбурга" в Лиге чемпионов  

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трехнедельного перерыва сегодня возобновились игры группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" в очередной встрече предварительной группы А на выезде сыграл вничью с немецким "Фленсбургом" - 29:29. В первом тайме соперники поочередно выходили вперед на 1-2 мяча, но на перерыв лидерами ушли хозяева - 13:11. Во второй половине встречи игра также шла мяч в мяч, за 10 секунд до финальной сирены брестчане выигрывали один мяч, но хозяевам удалось провести быструю атаку и уйти от поражения. Через неделю, 25 ноября эти команды встретятся на площадке брестского спорткомплекса "Виктория".

До этого брестские гандболисты победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье (24:22), французский "Пари Сен-Жермен" (32:31) и венгерский "Пик" из Сегеда (26:24), а также уступили в гостях португальскому "Порту" (25:27) и польскому "Кельце" (27:34).

Также сегодня "Пари Сен-Жермен" переиграл в гостях "Порту" со счетом 34:31. Завтра "Вардар" сыграет у себя дома с "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Турнирное положение: "Кельце" - 9 очков (6 матчей), "Фленсбург" - 9 (6), "Мешков Брест" - 7 (6), "Порту" - 6 (7), "Пари Сен-Жермен" - 4 (5), "Вардар" - 3 (3), "Эльверум" - 2 (4), "Пик" - 0 (3).

В предварительной группе В датский "Ольборг" уступил у себя дома венгерскому "Веспрему" - 27:33. Позже хорватский "Загреб" примет украинский "Мотор" из Запорожья с белорусами Иваном Морозом, Борисом Пуховским, Максимом Бабичевым и Вячеславом Боханом в составе. Завтра немецкий "Киль" встретится на своей площадке с испанской "Барселоной".

Турнирное положение: "Веспрем" - 11 (6), "Барселона" - 10 (5), "Ольборг" - 8 (7), "Киль" - 7 (5), "Мотор" - 2 (4), "Нант" - 2 (4), "Целе" - 2 (6), "Загреб" - 0 (5).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершится в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-