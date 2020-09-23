"Мешков Брест" уступил гандболистам "Порту" в Лиге чемпионов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" потерпел первое поражение в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у португальского "Порту", чемпионы Беларуси поначалу вели в счете, но в середине первого тайма соперники догнали их, и уже не упускали преимущество до конца. В итоге "Порту" победил с перевесом в два мяча - 27:25. Самым результативным в составе мешковцев стал Марко Панич, забросивший 9 мячей.

В первый игровой день брестчане победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22, а португальская команда проиграла у себя дома норвежскому "Эльверуму" - 28:30.

Также сегодня в этой группе польский "Кельце" обыграл у себя дома венгерский "Пик" из Сегеда со счетом 26:23. Белорусские легионеры польской команды Артем Королек и Владислав Кулеш забросили по одному мячу. В столице Франции "Пари Сен-Жермен" уступил немецкому "Фленсбургу" - 28:29. Матч "Вардар" - "Эльверум" перенесен.

В предварительной группе В датский "Ольборг" разгромил сегодня на своей площадке украинский "Мотор" из Запорожья с результатом 38:29. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховский забросил 4 мяча, в активе Вячеслава Бохана 3 гола, один раз отличился и голкипер Иван Мороз. Завтра в этой группе состоятся еще три встречи: "Веспрем" (Венгрия) - "Загреб" (Хорватия), "Киль" (Германия) - "Нант" (Франция), "Барселона" (Испания) - "Целе" (Словения).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-