"Мешков Брест" взял реванш у гандболистов "Мотора" за поражение в первом спарринге

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" победили на своей площадке запорожский "Мотор" во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний спарринг чемпионы Беларуси провели более собранно, чем вчерашний, и выиграли со счетом 31:26. После первого тайма брестчане вели с перевесом в четыре гола - 17:13, а во второй половине, в отличие от первой встречи, продолжали контролировать ход игры и уверенно довелии матч до победы с преимуществом в пять мячей. Самым результативным в составе мешковцев, как и накануне, стал Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. Вчера он восемь раз поразил ворота соперников.

У проигравших сегодня результативно сыграл Дмитрий Горига, отличившийся пять раз. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховсикй отличился четырежды, один гол в активе Вячеслава Бохана. Кроме них в составе "Мотора" выступают еще три белоруса - Иван Мороз, Максим Бабичев и Андрей Климовец.

В первом контрольном поединке на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" мешковцы уступили украинскому чемпиону с результатом 27:30.

На следующей неделе "Мешков Брест" примет участие в решающем этапе розыгрыша Кубка Беларуси, который впервые пройдет в Пинске. В субботу, 22 августа, брестчане сыграют в полуфинале с гандболистами "Гомеля", а 23 августа встретятся с одной из команд пары СКА (Минск) - "Машека" (Могилев).

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА сегодня проведут полуфинальный матч на международном турнире "Кубок Париматч" в Москве. Подопечные Игоря Папруги сыграют с российским клубом "Донские Казаки" из Таганрога, а 15 августа встретятся с одной из команд пары ЦСКА (Москва) - "Пермские Медведи" (Пермь). Перед отъездом в российскую столицу армейцы обыграли в Минске гандболистов "Гомеля" со счетом 38:24.-0-