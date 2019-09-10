Метательницы молота открыли второй день легкоатлетического матча Европа - США в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" начался второй соревновательный день легкоатлетического матча Европа - США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программу состязаний начали метательницы молота. Среди восьми участниц и белоруска Анна Малыщик, которая имеет второй результат сезона в мире - 74 м 95 см.

Сегодня в составе команды Европы выступят еще семь белорусских атлетов: бегуны Виталий Парахонько (110 м с барьерами), Эльвира Герман (100 м с барьерами), Кристина Тимановская (200 м), Дарья Борисевич (1500 м), прыгуньи Карина Демидик (высота), Анастасия Мирончик-Иванова (длина) и толкательница ядра Алена Дубицкая.

В первый день соревнований прошли состязания в 18 видах программы, впереди команда Европы - 328 очков, у сборной США 312 баллов. Сегодня победители определятся еще в 19 номинациях. За первое место в каждом виде программы команда получает 9 очков, за второе - 7, за третье - 6 и т. д.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов. Телекартинку из Минска получают в 60 странах планеты.-0-