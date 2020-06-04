Международная федерация самбо приглашает принять участие в онлайн-турнире

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация самбо (FIAS) объявила о проведении онлайн-турнира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, представляющие национальные федерации, вне зависимости от возраста, пола и весовой категории, - по одному борцу от страны. Одно из обязательных условий - знание английского языка. Также желательно, чтобы у участника был помощник, ведущий трансляцию во время того, как спортсмен выполняет физические упражнения.

По правилам, двое самбистов, участвующих в онлайн-поединке, должны будут находиться за компьютерами в запланированное время, причем, один должен быть в красной форме, другой - в синей. Им предстоит по очереди ответить на ряд вопросов из истории и терминологии самбо, а также при необходимости выполнить упражнения, которые продемонстрируют их физические возможности: приседания, отжимания, стойка на плечах, "ласточка", передний сплит, работа с резиной. Поэтому желательно, чтобы у спортсмена был помощник, который сможет вести трансляцию во время выполнения упражнений.

Онлайн-турнир планируется провести в несколько этапов. На предварительной стадии будут выявлены сильнейшие спортсмены своих континентов, затем пройдет суперфинал, назначенный на 18 июля.

За призовые места на континентальных этапах соревнований предусмотрены награды: $500 за 1-е место; $250 - за второе, $100 (два приза) - за третье. В суперфинале размер денежных призов составит: 1-е место - $1000, 2-е место - $750, 3-е место (два призера) - $300.

Посмотреть онлайн-трансляцию матчей можно будет на официальном сайте FIAS, в Facebook и на YouТube-канале SAMBOFIAS. Более подробную информацию о датах и времени проведения соревнований можно узнать на сайте Международной федерации самбо.-0-