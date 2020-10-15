Международная федерация волейбола определилась со странами, в которых пройдут матчи ЧМ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола (FIVB) определилась со странами-хозяйками первенств мира - 2021 в различных возрастных категориях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Так, чемпионат мира среди юниорок (U-17) примет Мексика. Помимо сборной этой страны, участие в данном турнире обеспечили себе дружины России, Турции, Сербии, Италии, Румынии и Польши.

Планетарный форум среди юниоров (U-18) пройдет в Иране. В турнире помимо хозяев за победу будут бороться сборные Италии, Чехии, Польши, Болгарии, Германии и Бельгии.

Молодежный чемпионат мира среди женских дружин (U-20) примут Нидерланды и Бельгия. Также гарантировали себе место среди его участников волейболистки Турции и Сербии. Аналогичное планетарное первенство среди мужских молодежек (U-21) пройдет в Италии и Болгарии. Помимо хозяев, участвовать будут коллективы из Италии, России и Бельгии.

Что касается остальных предполагаемых участников данных первенств мира, то они определятся по мировому рейтингу FIVB в возрастных группах, который будет обновлен 1 января 2021 года.-0-