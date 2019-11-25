Международный мемориал имени Тани Карпинской по настольному теннису пройдет 2-5 декабря в Могилеве

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве с 2 по 5 декабря пройдет 51-й международный мемориал по настольному теннису имени Тани Карпинской, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

"В спортивном комплексе "Олимпиец" за победу будут бороться спортсмены в трех возрастных категориях. Традиционно участниками становятся теннисисты из Беларуси и ближнего зарубежья. Победители и призеры получат ценные подарки, кубки, дипломы", - отметили в горисполкоме.

Торжественное открытие соревнований состоится 2 декабря в 15.30. Для болельщиков вход бесплатный.

Первые соревнования мемориала были проведены в 1969 году, когда по инициативе Могилевского областного спортивного комитета и обкома комсомола было решено организовать турнир памяти Тани Карпинской, ученицы средней школы №1 Могилева. Во время Великой Отечественной войны она была связной подпольщицей. За боевые заслуги могилевчанка посмертно была награждена орденом Отечественной войны I степени.-0-