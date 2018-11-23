Международный турнир по кикбоксингу пройдет 2 декабря в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительный международный турнир по кикбоксингу (К-1) "Ахмат" пройдет в "Минск-Арене" 2 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
На турнире выступят 20 бойцов из Румынии, Украины, России, Германии, Франции, Турции, Молдовы, Азербайджана, Марокко. Беларусь представят многократные чемпионы мира Забит Самедов и Дмитрий Валент, а также молодые спортсмены Максим Петкевич, Юрий Волынец, Даниил Ермоленко.
Организатором турнира является клуб "Ахмат". Бои начнутся в 19.00.-0-
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