Международный турнир по кикбоксингу пройдет 2 декабря в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительный международный турнир по кикбоксингу (К-1) "Ахмат" пройдет в "Минск-Арене" 2 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На турнире выступят 20 бойцов из Румынии, Украины, России, Германии, Франции, Турции, Молдовы, Азербайджана, Марокко. Беларусь представят многократные чемпионы мира Забит Самедов и Дмитрий Валент, а также молодые спортсмены Максим Петкевич, Юрий Волынец, Даниил Ермоленко.

Организатором турнира является клуб "Ахмат". Бои начнутся в 19.00.-0-