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09 декабря 2020, 21:07

Михаил Мархель остался во главе футбольной сборной Беларуси

Михаил Мархель. Фото из архива
Михаил Мархель. Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Мархель остался на посту главного тренера футбольной сборной Беларуси. Такое решение приняли участники сегодняшнего заседания исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, что главная команда страны не смогла пробиться в финальный этап чемпионата Европы, но неплохо сыграла во втором сезоне Лиге наций УЕФА. До последнего тура белорусы претендовали на выход в лигу В, но в итоге заняли второе место в группе третьего по рангу дивизиона. По ходу турнира в составе белорусской команды выступали молодые футболисты, которые в будущем должны стать основой главной сборной.

Что касается молодежной дружины (U-21), то ее главный тренер Сергей Яромко покинул свой пост. Его подопечные играли в очень сильной квалификационной группе молодежного первенства Европы, заняв четвертое место вслед за сверстниками из Нидерландов, Португалии и Норвегии.-0-

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