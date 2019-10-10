Михаил Стефанович и Артем Аносов возвращаются из "Юности" в минское "Динамо" после матча Лиги чемпионов

Михаил Стефанович (№23). Фото ХК "Динамо-Минск"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2019"
Минское "Динамо" сыграло вничью с "Ислочью", "Гомель" - с "Дняпро", "Энергетик-БГУ" победил "Витебск" в 24-м туре ЧБ по футболу
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Стефанович и Артем Аносов, ранее командированные в состав "Юности", возвращены в минское "Динамо" накануне матча чемпионата КХЛ с "Йокеритом" из Хельсинки. Такая информация размещена на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.
Михаил Стефанович и Артем Аносов помогли "Юности" в матче Лиги чемпионов против финской команды "Пеликанс". Подопечные Александра Макрицкого обыграли соперников из Лахти. Михаил Стефанович отметился дублем. Оба форварда присоединятся к "зубрам" уже в столице Финляндии.
Хоккеисты минской "Юности" победили "Пеликанс" в гостевом матче Лиги чемпионов
После пяти туров Лиги чемпионов хоккеисты "Юности" с восемью очками занимают третье место в группе D, отставая на один балл от лидирующей "Лозанны".
Матч "Динамо" и "Йокерита" состоится завтра в 18:30 по белорусскому времени.-0-