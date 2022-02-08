Милюков: проблема с ПЦР-тестом не выбила из колеи перед олимпийским дебютом

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Константин Милюков остался доволен своей короткой программой, сообщает БЕЛТА.

После сегодняшнего выступления спортсмен сказал, что перед выходом на лед сильно волновался - не знал, о чем думать, как себя настроить. Ведь это олимпийский дебют и атмосфера соревнований совсем другая. "Зато во время выступления, наоборот, старался все сделать спокойнее. В общем, доволен короткой программой. Правда, немного ошибся с вращением в концовке, но это все поправимо перед произвольным катанием", - сказал Константин Милюков.

Он также отметил, что проблема с ПЦР-тестом накануне старта не выбила его из колеи: "Когда пришел положительный результат первого теста, это даже помогло отвлечься от мыслей о соревнованиях. Затем, когда результат следующего теста оказался отрицательным, конечно, все изменилось - настраивался уже только на турнир".

Завтра белорусский фигурист проведет тренировку, а 10 февраля выйдет на лед пекинского дворца спорта Capital Indoor Stadium c произвольной программой. После короткой программы Константин Милюков занимает 21-е место, борьбу за награды поведут 24 фигуриста.-0-