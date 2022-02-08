Фигурист Константин Милюков успешно выполнил короткую программу на ОИ

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх стартовали соревнования мужчин по фигурному катанию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Беларуси Константин Милюков уверенно исполнил короткую программу и получил 78,49 балла. Это его лучший личный результат в сезоне. По итогам выступлений белорусский фигурист занял 11-е место и квалифицировался в произвольную программу, которая пройдет 10 февраля.

Последний раз в мужском одиночном катании на Олимпиаде Беларусь была представлена в 2006 году в Турине. Тогда Сергей Давыдов занял 16-е место.-0-